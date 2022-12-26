У госпіталях на Луганщині лікують до 600 окупантів: подробиці від Генштабу

Російські загарбники на території Луганщини організували госпіталі для лікування російських окупантів та найманців ПВК "Вагнера".

Про це 26 грудня повідомили в Генштабі ЗСУ.

"У населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК “вагнер”. Крім того, в Первомайську, на території так званого “військового шпиталю”, що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут", - йдеться у повідомленні.

У Токмаку Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції" на території України. Путін закликав ЗСУ капітулювати та "йти додому", проте Сили оборони від першого дня протистоять російським окупантам.

Захисники України звільнили північні області та провели успішні контрнаступи на Херсонському та Харківському напрямках.

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