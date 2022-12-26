Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У госпіталях на Луганщині лікують до 600 окупантів: подробиці від Генштабу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
263
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У госпіталях на Луганщині лікують до 600 окупантів: подробиці від Генштабу

Фото: Associated Press

На Запоріжжі окупанти посили фільтраційні заходи.

Російські загарбники на території Луганщини організували госпіталі для лікування російських окупантів та найманців ПВК "Вагнера". 

Про це 26 грудня повідомили в Генштабі ЗСУ. 

"У населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК “вагнер”. Крім того, в Первомайську, на території так званого “військового шпиталю”, що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут", - йдеться у повідомленні. 

У Токмаку Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання. 

Війна Росії проти України 

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції" на території України. Путін закликав ЗСУ капітулювати та "йти додому", проте Сили оборони від першого дня протистоять російським окупантам. 

Захисники України звільнили північні області та провели успішні контрнаступи на Херсонському та Харківському напрямках. 

Читайте також:

Секретні агенти війська: державні таємниці досі доправляють конвертом із рук у руки

Секретні агенти війська: державні таємниці досі доправляють конвертом із рук у руки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
263
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація