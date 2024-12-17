У Генштабі розповіли, де станом на 17 грудня найскладніша ситуація на фронті

Українські захисники роблять усе можливе, щоб витіснити ворога з країни.

Наразі найскладніша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках, де тривають численні атаки та боєзіткнення. На Гуляйпільському напрямку ворог не проводив активних дій, на Придніпровському напрямку атака ворога була безуспішною.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Харківський напрямок: ворог активно використовує авіаційні удари по району Вовчанських Хуторів, застосовує артилерію та міномети для обстрілу населених пунктів на прикордонних територіях. Внаслідок цього постраждали громади Сумщини та Харківщини, серед яких Винторівка й Петрушівка.

Куп’янський напрямок: російські окупанти зосереджені на атаках на позиції Сил оборони в районі Лозової. Ворог намагається просунутися вглиб української території, однак наші війська успішно стримують наступ і завдають ударів у відповідь.

Лиманський напрямок: загарбники здійснили сім атак на позиції українських військових поблизу Вишневого, Твердохлібового, Зеленого Гаю та інших населених пунктів Лиманського району. П’ять з них досі тривають. Противник активно застосовує артилерію та штурмову тактику для прориву оборони.

Сіверський напрямок: ворог атакує райони Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського, активно використовуючи міномети та артилерію. Дві з восьми атак уже відбиті, проте бої тривають. Російські війська прагнуть посилити тиск на захисників цих територій.

Краматорський напрямок: російські війська атакували райони Часового Яру та Ступочок, намагаючись потіснити оборону українських військ. Водночас ворог скинув шість керованих авіаційних бомб поблизу Пазено та Васюківки. Всі спроби просунутися були відбиті.

Торецький напрямок: ворог намагається прорвати оборону в районі Торецька, де тривають три атаки. Одна з атак була успішно відбита нашими силами. Росіяни активно застосовують штурмову тактику для вклинення в оборону, однак Сили оборони виявляються більш стійкими.

Покровський напрямок: російські загарбники здійснили 13 спроб потіснити оборону в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського та інших населених пунктів. Шість атак відбито, а ще сім боєзіткнень тривають. Противник продовжує штурмувати позиції, але наші війська ефективно утримують оборону.

Курахівський напрямок: російські війська здійснили 15 атак на позиції українських сил поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного. Дев’ять атак були відбиті, що свідчить про високий рівень стійкості оборони на цьому напрямку.

Времівський напрямок: ворог атакував п’ять разів на позиції біля Костянтинопольського, Сухих Ялів та Новосілки. Одне боєзіткнення триває, і наші війська успішно відбивають ворожі спроби просунутися на цій ділянці.

Гуляйпільський напрямок: ворог не здійснював активних наступальних дій на цьому напрямку. Однак українські війська продовжують підтримувати стійку оборону в цьому регіоні.

Оріхівський напрямок: два боєзіткнення відбулися в районах Новоандріївки та Новоданилівки. Тут ворог активно застосовує штурмову авіацію, але намагання пробити оборону зазнали невдачі.

Придніпровський напрямок: противник здійснив безуспішну атаку, застосовуючи штурмову авіацію. Однак наші війська зуміли відбити спробу прориву, зберігаючи контроль над територією.

Курський напрямок: триває операція в Курській області, де російські літаки завдали трьох ударів п’ятьма КАБами. Українські війська успішно відбивають атаки і завдають ударів у відповідь, зокрема у прикордонних районах.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули росіян поблизу села Піщане Покровського району. В самому Покровську ворожих ДРГ станом на 16 грудня немає.

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