У Генштабі розповіли, на чому ворог зосереджував зусилля на Південнобузькому напрямку

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, а зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
У п'ятницю, 6 травня, ворог активних наступальних дій на Південнобузькому напрямку не проводив, наносив вогневе ураження по позиціям українських військ в окремих районах.
Про це повідомляють у Генштабі.
"Зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська станом на 6 травня продовжують наступальні дії на Сході України і найбільша їхня активність зафіксована на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Читайте також: