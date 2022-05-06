У Генштабі розповіли, на чому ворог зосереджував зусилля на Південнобузькому напрямку

У Генштабі розповіли, на чому ворог зосереджував зусилля на Південнобузькому напрямку

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, а зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

У п'ятницю, 6 травня, ворог активних наступальних дій на Південнобузькому напрямку не проводив, наносив вогневе ураження по позиціям українських військ в окремих районах.

Про це повідомляють у Генштабі.

"Зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська станом на 6 травня продовжують наступальні дії на Сході України і найбільша їхня активність зафіксована на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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