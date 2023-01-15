У Генштабі розповіли, на яких напрямках окупанти наступають, а де – обороняються: головне зі зведення

Російські окупанти протягом доби здійснили 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 січня.

Генштаб нагадує, що загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Росіяни і надалі основні зусилля зосереджують на спробах захоплення Донецької області.

Ситуація на окремих напрямках

Ворог веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

Втрати

Окупнати продовжуть зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях окупованої Горлівки Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки.

Раніше в Офісі президента розповіли, що ЗСУ ліквідували 77% зеків-"вагнерівців.

Також сьогодні РФ знову обстріляла Херсон. Відомо про 7 поранених, один з них - у важкому стані.

Читайте також: