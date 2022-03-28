У Генштабі розповіли, на яких напрямках окупанти зосереджують зусилля

У Генштабі розповіли, на яких напрямках окупанти зосереджують зусилля

Збройні сили України тримають оборону.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів до районів населених пунктів Вугледар, Солодке, а також захопленні міста Маріуполь.

Про це повідомили у Генштабі України.

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“Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски. У напрямку на Терни в результаті бойового зіткнення з підрозділами Збройних Сил України зазнав втрат і відступив до району населеного пункту Макіївка. В Рубіжному, за підтримки артилерії, намагається закріпитись в північно-західній частині міста. Зазнав втрат, успіху не має”, - йдеться у повідомленні.

У районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області ворог двічі здійснював спроби штурмових дій. Успіху не мав, відступив, продовжує артилерійські обстріли позицій українських захисників.

В районі населеного пункту Мар’їнка противник провів штурмові дії. Успіху не мав, зазнав втрат.

У Маріуполі продовжував просування до центру міста та вогневе ураження позицій наших військ.

У районах Степногірськ та Гуляйполе російські окупанти проводили артилерійські обстріли позицій підрозділів сил оборони.

Станом на 26 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 16 400 осіб.

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