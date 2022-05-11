У Генштабі розповіли, на якому напрямку ворог планує наступ

Окупанти не полишають спроб захопити схід України.
Наразі російські військові зосереджують основні зусилля, аби відновити наступ на Слов'янському напрямку. Задля цього ворог намагається поповнити запаси матеріально-технічних засобів.
Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.
"На Слов'янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів з метою нарощування наступальних спроможностей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, Росія не відмовилася від планів захопити Київ, а також планує в подальшому створити нове державне утворення на більшості території України та приєднати його до свого складу.
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