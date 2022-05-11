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У Генштабі розповіли, на якому напрямку ворог планує наступ

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У Генштабі розповіли, на якому напрямку ворог планує наступ

Фото: The Associated Press

Окупанти не полишають спроб захопити схід України.

Наразі російські військові зосереджують основні зусилля, аби відновити наступ на Слов'янському напрямку. Задля цього ворог намагається поповнити запаси матеріально-технічних засобів.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

"На Слов'янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів з метою нарощування наступальних спроможностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, Росія не відмовилася від планів захопити Київ, а також планує в подальшому створити нове державне утворення на більшості території України та приєднати його до свого складу.

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