У Генштабі розповіли останні новини про плацдарм на лівому березі Дніпра

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 19 листопада, на фронті відбулось 45 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, противник атакував "Шахедами" об’єкти критичної інфраструктури України.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 з 20 "шахедів". Внаслідок російських атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку росіяни безуспішно вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак. Завдали авіаційного удару біля Петропавлівки Харківської області.

Синьківка і Петропавлівка на карті / Фото: Deepstatemap

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Ямполівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Українські військові на одному з напрямків

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші воїни відбили 11 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Яснобродівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

Ситуація біля Авдіївки / Фото: Deepstatemap

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Удари по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.

Раніше у Міноборони України назвали масштаби втрат окупантів за тиждень.

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