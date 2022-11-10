У Генштабі розповіли про нову хвилю мобілізованих з Росії: коли вони прибудуть

Вже після 10 листопада до України може прибути нова хвиля мобілізованих окупантів.

До України збираються відправити нову хвилю мобілізованих зі Смоленська. Станеться це, найімовірніше, у другій декаді листопада.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Триває підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах на території російської федерації. Так, за наявною інформацією, очікується відправлення чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська. Зазначена група проходила підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації", — кажуть у Генштабі.

Раніше Жданов розповів, скільки мобілізованих в РФ зараз в Україні та коли прибудуть "нові партії" окупантів.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни показали, в яких умовах перебувають поблизу окупованого українського міста Сватове на Луганщині. Окупантам довелося купити брезент, щоб ховатися від дощу, а з дощок зробити стіл та лавки.

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