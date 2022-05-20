У Генштабі розповіли про обстріли Харківщини та чергові понтонні переправи окупантів

У Генштабі розповіли про обстріли Харківщини та чергові понтонні переправи окупантів

Окупанти 20 травня обстріляли з артилерії позиції українських військових на північ від міста Харкова.

Крім того, росіяни дистанційно замінували маршрути можливого висування підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступу. Ворог перегруповується, а також накопичує матеріально-технічних ресурси.

Сьогодні, 20 травня, окупанти обстрілювали з артилерії позиції українських військових на південь та південний захід від міста Ізюм. Для уточнення положення ЗСУ росіяни провели повітряну розвідку двома безпілотниками"Орлан-10".

В районі населеного пункту Яремівка росіяни вкотре намагаються навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку, здійснює розповсюдження пропагандистських матеріалів і намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на основних напрямках півдня. Так, на Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли підрозділів українських військ.

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