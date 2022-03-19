У Генштабі розповіли про плани окупаційних військ РФ, які з тріском провалилися

У Генштабі розповіли про плани окупаційних військ РФ, які з тріском провалилися

Загарбники в безвиході обстрілюють школи, лікарні та житлові квартали.

Головні завдання російських окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України - провалені.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу

Там зазначили, що ворог лише частково досягнув мети на Донецькому напрямку.

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"Противник зупинений у напрямку на Миколаїв. Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної, за заявами РФ, зброї та некерованих авіаційних бомб", - йдеться в повідомленні.

З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційних нальоти.

"Основними наземними цілями російських загарбників стали українські міста та села, а саме об’єкти виробничої інфраструктури, школи, лікарні, національні історичні та релігійні святині, густонаселені житлові квартали", - додали в Генштабі.

ТСН.ua

Нагадаємо, що ескомандувач армії США у Європі Бен Годжес заявив, що протягом 10-12 днів у Росії закінчаться ресурси для ведення наступальних дій в Україні, тож президент Володимир Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях.

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