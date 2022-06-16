У Генштабі розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

У Генштабі розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи білоруської армії продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону.

Ворог продовжує посилено охороняти ділянки українсько-білоруського кордону, а також займається інженерним обладнанням позицій у прикордонних районах Брестської області.

Про це 16 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили, що протягом найближчого часу противник намагатиметься взяти під повний контроль місто Сєвєродонецьк.