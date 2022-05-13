У Генштабі розповіли про ситуацію на основних напрямках Донбасу

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на основних напрямках Донбасу.

Так, протягом 79-ї доби повномасштабної війни на Слов'янському напрямку росіяни основні зусилля зосереджували на наступі в районі Богородичного.

Втім, це ворогу не вдалося. Також окупанти вели артилерійські обстріли по Новій Дмитрівці і Краснопіллі. Армія РФ також здійснювала авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 травня.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати наші війська. Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам'янка, Мар'їнка і Новомихайлівка", – розповіли у Генштабі.

Також у повідомленні йдеться, що на Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни здійснюють активний вогневий вплив біля Рубіжного. Зі свого боку, на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися штурмувати Золоте та Комишуваха. Також росіяни обстрілювали Тошківку та Оріхове.

"На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам'янка та Новоселівка, успіху не має. У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь", продовжують обстріли", – поділилися захисники.

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Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України з території Росії. Так, протягом доби ворог обстрілював цивільні об'єкти Сумщини та завдав авіаудару по Товстодубовому.

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