У Генштабі розповіли про ситуацію на Півдні та біля Придністров'я

У Генштабі розповіли про ситуацію на Півдні та біля Придністров'я

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому і Таврійському напрямках.

Так, протягом 75-ї доби повномасштабної війни росіяни проводили перегрупування підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ.

Також окупанти нарощують системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, а також вдосконалюють інженерне обладнання позицій. А для того, аби не допустити перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, росіяни проводять демонстративні дії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 9 травня.

"На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін. В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Загарбники хочуть захопити стратегічно важливі населенні пункти.

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