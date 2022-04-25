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У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках

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У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках

Getty Images

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 25 квітня щодо російського вторгнення в Україну.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти не планують йти в наступ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що станом на 25 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 21,9 тисячі осіб. Втім, дані ще уточнюються.

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ).

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