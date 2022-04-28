У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках

У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 28 квітня щодо російського вторгнення в Україну.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти продовжують завдавати ракетно-авіаційних ударів по об’єктах на території України з території республіки Білорусь.

За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил Російської Федерації продовжують використовувати аеродром Барановичи. Засоби протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь продовжують несення чергування в посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що станом на 28 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 23 тисяч осіб. Втім, дані ще уточнюються.

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