У Генштабі розповіли про ситуацію на всіх операційних напрямках станом на 6 квітня

У Генштабі розповіли про ситуацію на всіх операційних напрямках станом на 6 квітня

Триває 42-га доба від початку широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати з артилерії Харків, не полишають спроб штурму Маріуполя. Успіху не мають. Ворог також активно застосовує заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, яка ситуація на основних напрямках станом на ранок 6 квітня.

Волинський напрямок

На Волинському напрямку ознак формування противником наступальних угруповань немає. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

Поліський напрямок

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку перебувають на території республіки білорусь. Продовжують заходи відновлення, імовірно, з метою їх перегрупування та посилення інших угруповань.

Не виключається залишення на території республіки білорусь підрозділів російських військ з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги республіці білорусь у прикритті частини білорусько-українського кордону.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей російської федерації.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

Ізюмський напрямок

На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху не має.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.

Таврійський напрямок

На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Нагадаємо, окупанти вирішили не забирати тіла своїх вбитих, натомість прихопили кастрюлі та мідь, які знайшли в будинках українців.

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