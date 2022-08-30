У Генштабі розповіли про ситуацію в регіонах, які межують з Білоруссю та РФ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Натомість тривають обстріли з боку армії РФ прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Також окупанти надалі гатять по Харківській області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 30 серпня.

Зокрема, на Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски і Миропільське Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової. Росіяни залучили авіацію для удару біля Гусарівки.

Нагадаємо, у розвідці повідомили, скільки військових Росія кинула на війну проти України, і скільки ще мобілізує.

Як повідомлялося, російська авіація знову обстріляла Україну з території Білорусі.

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