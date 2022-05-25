У Генштабі розповіли про спроби окупантів здійснити штурм у Харківській і Донецькій областях

У Генштабі розповіли про спроби окупантів здійснити штурм у Харківській і Донецькій областях

У Генштабі ЗСУ повідомили, яка наразі ситуація на Слобожанському напрямку.

Ворог постійно обстрілює позиції українських військових, а також цивільну інфраструктуру.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим ворог спробував здійснити наступальні дії в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області. Утім, українські захисники відбили атаки окупантів.

"Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, з втратами відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 25 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 29,4 тисячі осіб.

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