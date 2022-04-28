У Генштабі розповіли про спробу армії РФ здійснити штурм на Південнобузькому напрямку

У Генштабі розповіли про спробу армії РФ здійснити штурм на Південнобузькому напрямку

Російські окупанти обстрілюють території України та намагаються здійснити штурмові дії.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався здійснити штурм в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Іванівка та Заградівка. Утім, українські захисники успішно відбили атаку загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

"На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка", - йдеться в повідомленні.

Також читайте У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках

Також у Генштабі повідомили, що кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати противника від 24 лютого до 28 квітня.

Читайте також: