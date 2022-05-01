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У Генштабі розповіли про спробу окупантів встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною

У Генштабі розповіли про спробу окупантів встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною

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У Генштабі розповіли про спробу окупантів встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною

Луганська ОДА/Facebook

Російські військові намагалися повністю захопити Рубіжне та Попасну, Луганська область.

Утім, українські військові дали ворогу гідну відсіч. Окупанти зазнали поразки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат", - йдеться в повідомленні.

Також ворог спробував захопити Озерне, Мар'їнку, Времівку та Зелене Поле, Донецька область. Однак, також зазнав поразки.

"Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар'їнка. Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 23,5 тисячі осіб.

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