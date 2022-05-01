У Генштабі розповіли про спробу окупантів встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною

Російські військові намагалися повністю захопити Рубіжне та Попасну, Луганська область.

Утім, українські військові дали ворогу гідну відсіч. Окупанти зазнали поразки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат", - йдеться в повідомленні.

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Також ворог спробував захопити Озерне, Мар'їнку, Времівку та Зелене Поле, Донецька область. Однак, також зазнав поразки.

"Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар'їнка. Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 23,5 тисячі осіб.

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