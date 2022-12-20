У Генштабі розповіли, що відбувається біля кордону із Білоруссю та інших найгарячіших напрямках

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про поточну ситуацію біля білоруського кордону, а також інших найгарячіших напрямках фронту і ділянках, розташованих біля кордонів із країною-агресоркою.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському і Поліському напрямках станом на ранок 20 грудня обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусь та РФ продовжують перебувати в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Їздецьке на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це - Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Нагадаємо, за19 грудня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів. Росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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