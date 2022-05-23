У Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

У Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 23 травня.

Разом з тим залишається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

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"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території Республіки Білорусь залишається", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що Станом на 23 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 29,2 тисячі осіб.

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