У Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

У Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи армії Білорусі проводять тактичні навчання.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 травня.

"На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області, тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Надаємо, що Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по території Україні. Так, ворог перемістив пускові ракетні установки "Іскандер" ближче до кордону України - до району Лунінець Брестської області, що за 50 км від України.