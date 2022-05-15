У Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю та Росією

На Волинському та Поліському напрямках активних дій підрозділів ворога не відзначається.
Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Про це 15 травня повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Як зазначається, військові підрозділи Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
“На Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. Обстрілював наші території та завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що Росія проводить приховану мобілізацію в ОРДЛО. Чоловіків відправляють на передову, стосовно жінок - збирають дані.
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