У Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю та Росією

У Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю та Росією

На Волинському та Поліському напрямках активних дій підрозділів ворога не відзначається.

Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Про це 15 травня повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначається, військові підрозділи Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

“На Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. Обстрілював наші території та завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія проводить приховану мобілізацію в ОРДЛО. Чоловіків відправляють на передову, стосовно жінок - збирають дані.

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