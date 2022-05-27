У Генштабі розповіли, що відбувається в акваторіях Чорного та Азовського морів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті.

Так, російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують вести розвідку.

Також ворожі судна намагаються ізолювати район ведення бойових дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 27 травня.

"Кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку", – зазначили захисники.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що відбувається на українсько-білоруському кордоні. Загроза ракетних та авіаційних ударів зберігається.

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