У Генштабі розповіли, що відбувається в акваторіях Чорного та Азовського морів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті.
Так, російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують вести розвідку.
Також ворожі судна намагаються ізолювати район ведення бойових дій.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 27 травня.
"Кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку", – зазначили захисники.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що відбувається на українсько-білоруському кордоні. Загроза ракетних та авіаційних ударів зберігається.
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