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У Генштабі розповіли, що відбувається з російською технікою на території Білорусі

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У Генштабі розповіли, що відбувається з російською технікою на території Білорусі

Associated Press

На півночі України ознак ворожого наступу немає.

Протягом цієї доби, 21 квітня, окупанти на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних дій не проводили.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Ознак формування наступальних угруповань на цих напрямках не виявлено. Фіксується суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки по території Білорусі.

"Окремі білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Херсонські області окупанти примусово "мобілізують" місцевих чоловіків.

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