У Генштабі розповіли, що зараз відбувається на Донбасі та про плани ворога

У Генштабі розповіли, що зараз відбувається на Донбасі та про плани ворога

Окупанти продовжують готуватися до наступальної операції.

Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь. На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків", - розповіли у Генштабі.

Там також додали, що потивник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.

"В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав. Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію", - повідомили у Генеральному штабі України.

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