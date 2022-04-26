У Генштабі розповіли, скільки батальйонів противника в Бєлгородській області готуються до наступу

У Генштабі розповіли, скільки батальйонів противника в Бєлгородській області готуються до наступу

Російські окупанти в прикордонних з Україною районах Бєлгородської області відновлюють боєздатність та готуються до наступу.

У Бєлгородської області наразі перебуває до п'яти батальйонних тактичних груп противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 26 квітня.

"У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів. За наявною інформацією, у безпосередній близькості до державного кордону України у цій області перебуває до п'яти батальйонних тактичних груп противника", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Генштабі також розповіли, що угруповання військ ворога ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні. Основною метою залишається забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

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