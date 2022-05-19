У Генштабі розповіли, скільки населених пунктів звільнили на Харківщині в травні

У Генштабі розповіли, скільки населених пунктів звільнили на Харківщині в травні

Від 5 травня у Харківській області звільнили вже 23 населені пункти.

Наразі російські окупанти намагаються стримати український наступ на цьому напрямку.

Про це під час брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" заявив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"На Харківському напрямку з 5 травня вже звільнено 23 населених пункти з-під російської окупації. Ворог намагається стримати наступ наших військ. росія не припиняє обстріли Чернігівської та Сумської областей, щоб відволікти наші сили від основних напрямків", - наголосив Громов.

Нагадаємо, на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Українські захисники завдають ворогу серйозних втрат.

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