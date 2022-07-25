У Генштабі розповіли, як офіцери окупаційної армії мстяться своїм солдатам за знищену техніку

Окупанти кидають у бій своїх же підлеглих без прикриття бронетехніки.

Про це 25 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка.

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