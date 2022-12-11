У Генштабі розповіли, як окупанти намагаються підкупити лояльність місцевих на Запоріжжі

Росіяни грошима намагаються заохотити до жителів Мелітопольського району до колаборантства
Російські окупанти на захоплених територіях продовжують примусову паспортизацію місцевого населення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 11 грудня.
Такі заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні. Жителів примушують переходити на російські рублі.
Також окупанти намагаються підкупити місцеве населення і грошима заохотити до колаборантства. Росіяни надають грошову допомогу пенсіонерам в розмірі 10 тисяч рублів та нараховують більшу зарплату лояльним місцевим, які погодилися працювати в установах так званої окупаційної "влади".
Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про основні події на фронті за добу.
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