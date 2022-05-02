У Генштабі розповіли, як росіяни створюють гуманітарну та економічну кризи на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України.
Зокрема, окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артилерійські обстріли житлових районів Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей.
Про це ввечері 2 травня повідомили у Генштабі Збройних сил України.
Також зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях ворог штучно створює і загострює гуманітарну та економічну кризи.
"У населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи", – зазначили у Генеральному штабі.
Захисники також додали, що сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.
Нагадаємо, окупанти здійснили наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець. Крім того, за даними Генштаба, на Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов'янськ.
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