У Генштабі розповіли, яка наразі ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Окупанти зосередили основні зусилля на районах Антонівки та Новоселидівки, де триває 10 штурмів.

З початку доби на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень, найбільш активні бої ведуться на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

13 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про значну активність противника на різних напрямках фронту.

На Харківському напрямку було відбито одну атаку ворога у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку російські війська п’ять разів намагалися штурмувати позиції біля Лозової та Першотравневого, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у напрямку Чернещини, Тернів та Зарічного, два боєзіткнення продовжуються. Водночас, на Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку противник тричі намагався покращити своє положення в районі Торецька, однак українські воїни дали гідну відсіч.

На Покровському напрямку ворог вже здійснив 24 штурми поблизу Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Петрівки, Новоолексіївки і Пустинки.

Найгарячіша ситуація наразі на Курахівському напрямку, де ворог здійснив 32 атаки в районах Бересток, Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Ворог зосередив свої основні зусилля на районах Антонівки та Новоселидівки, де провели 16 штурмів, з яких 10 тривають.

На Времівському напрямку відбулося вісім боєзіткнень неподалік Рівнополя, Новополя, Трудового, Костянтинопольського та Макарівки, українські сили відбивають шість атак.

На Оріхівському напрямку окупанти три рази атакували в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська успішно відбили чотири ворожих штурми.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович повідомляв, що російські загарбники намагаються просуватися в напрямку села Костянтинопіль, що знаходиться за 15 км від Курахового. Якщо ворог захопить Курахове, наступ на Покровськ стане ймовірним.

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