У Генштабі розповіли, яка ситуація на фронті 10 грудня та які напрямки найнапруженіші

Протягом доби російські окупанти продовжують активні штурми позицій українських захисників, однак українські війська ефективно відбивають атаки, завдаючи значних втрат ворогу. На фронті зафіксовано 99 бойових зіткнень, а ворожі спроби прориву виявляються марними.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Прикордонні обстріли та бої на різних напрямках

Чернігівщина: обстрілів зазнають прикордонні населені пункти, зокрема Галаганівка та Прогрес.

Харківщина: ворог продовжує обстріли Тимофіївки. Поблизу Вовчанська та Стариці на Харківському напрямку російські війська чотири рази намагалися прорвати оборону українських сил. Два боєзіткнення тривають.

Куп’янський напрямок: противник здійснив сім штурмів поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Чотири боєзіткнення завершилися, ще три тривають.

Лиманський напрямок: росіяни здійснили 17 атак поблизу Греківки, Копанок, Надії, Макіївки та інших населених пунктів. П’ять атак ще не завершено.

Краматорський напрямок: українські війська відбили одну атаку поблизу Білої Гори.

Торецький напрямок: противник атакував п’ять разів поблизу Торецька та Диліївки.

Покровський напрямок: окупанти намагалися потіснити українських захисників у районі Миролюбівки, Променя, Лисівки та інших населених пунктів. Сили оборони відбили 14 атак, сім – тривають.

Курахівський напрямок: російські війська 14 разів атакували в околицях Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та інших місць. Активно діяла ворожа авіація, завдавши ударів по Улаклах, Олексіївці та Костянтинополю.

Времівський напрямок: противник здійснив 11 атак біля Веселого Гаю, Розливу, Благодатного, Макарівки та інших. Шість боєзіткнень тривають.

Оріхівський напрямок: російські війська тричі атакували на напрямках Новоандріївки та П’ятихаток.

Дії в інших зонах

Придніпровський напрямок: сили оборони відбили дві атаки противника.

Курщина: підрозділи Сил оборони відбили 11 атак, ще три тривають. Противник вів понад 110 обстрілів.

Ситуація на інших напрямках фронту не змінилася суттєво.

Нагадаємо, станом на ранок 10 грудня ЗСУ знищили 755940 російських військових, з яких 1350 було ліквідовано за минулу добу.

Читайте також: