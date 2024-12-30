У Генштабі розповіли, яка ситуація на фронті 30 грудня та де найгарячіше

З початку доби зафіксовано 104 бойових зіткнення.

В Україні ситуація на фронті залишається складною, з численними бойовими зіткненнями та обстрілами. ЗСУ продовжують активно протидіяти російській агресії, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 30 грудня

Прикордонні населені пункти, зокрема Бачівськ та Олександрівка в Сумській області, а також Тимофіївка в Харківській області, продовжують зазнавати артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. На Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися атакувати оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Липців, проте успіху не досягли.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили чотири ворожих атаки біля Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. Семеро боєзіткнень на цьому напрямку тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили десять атак на позиції Сил оборони в районах Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів, на даний час тривають бої у двох локаціях.

Загарбники також провели штурм на Сіверському напрямку поблизу Білогорівки, однак Сили оборони відбили атаку.

На Краматорському напрямку українські війська відбили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку російські війська намагалися витіснити українські підрозділи з позицій неподалік Щербинівки та Торецька, але Сили оборони відбили дві атаки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку за добу російські війська здійснили 30 спроб потіснити українських захисників на кількох ділянках фронту, зокрема в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Зеленого та інших населених пунктів. Сили оборони відбили 23 атаки ворога, ще сім боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку окупанти провели 11 атак поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченка та Курахового, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку українські війська відбили 11 штурмів поблизу Янтарного, Успенівки, Времівки, а також в напрямку Костянтинополя та Новосілки. Чотири боєзіткнення тривають.

Нагадаємо, протягом 2024 року країна-терористка РФ завдала по Києву майже 200 повітряних ударів. Для атак російські війська залучили понад 1300 дронів та понад 200 крилатих ракет.

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