У Генштабі розповіли, яка ситуація на фронті 31 грудня: де найважче

Українські військові героїчно тримають оборону на всіх напрямках, незважаючи на численні атаки.

На фронті протягом доби зафіксовано 117 бойових зіткнень, найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація станом на 31 грудня

На Краматорському напрямку ворог здійснив 22 штурмові атаки на позиції ЗСУ біля Часового Яру, Ступочків, Білої Гори та Предтечиного. Триває 13 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку противник провів 30 спроб потіснити українських захисників у районах Зеленого Поля, Баранівки, Новоторецького та інших населених пунктів. Сили оборони відбили 23 атаки, ще сім тривають.

На Лиманському напрямку зафіксовано 16 атак у районах Надії, Тернів, Зеленого Гаю, Дружелюбівки та інших. П’ять боєзіткнень тривають досі.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмів у районах Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Шість боєзіткнень ще тривають, українські воїни стійко тримають оборону.

На Торецькому напрямку окупанти атакували Щербинівку та Торецьк. Відбито п’ять атак, а чотири бої ще тривають.

На Курахівському напрямку ведуться активні бої поблизу Петропавлівки, Шевченка, Українки та Курахового. Відбито дев’ять атак, ще п’ять тривають.

На Времівському напрямку противник сім разів атакував у районах Костянтинопольського, Розливу, Дачного та Великої Новосілки. Триває чотири боєзіткнення, ворог також завдав авіаудару по Зеленому Полю.

На Оріхівському напрямку російські сили тричі намагалися просунутися у бік Новоандріївки, але отримали відсіч.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили три спроби прориву в районах Білогорівки та Григорівки, проте наші війська успішно їх відбили.

Артилерійські обстріли з території Росії завдали шкоди Сумській, Чернігівській та Харківській областям. Постраждали населені пункти Дем’янівка, Відродженівське, Тимофіївка, Студенок, Стягайлівка та Медведівка.

Нагадаємо, безпілотники 31 грудня атакували нафтобазу у Смоленській області РФ. Влада заявила про роботу ППО по ворожих цілях.

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