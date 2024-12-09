У Генштабі розповіли, яка ситуація на фронті станом на 9 грудня та де найгарячіше

Стала відома оперативна інформація станом на 09.12.2024 щодо російського вторгнення. Від початку доби на фронті сталося 102 бойових зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ України.

Протягом дня ворог з території Росії обстріляв Відродженівський район Харківської області з артилерії. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення біля Глибокого та Вовчанська, одна з атак триває.

На Куп'янському напрямку ворог двічі намагався просунутись до наших позицій у районі Лозової та Загризового. Одна з атак була відбита, але бої тривають.

На Лиманському напрямку відбулося десять боєзіткнень поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Шість із них тривають.

На Торецькому напрямку ворог шість разів атакував райони Торецька та Неліпівки. Чотири атаки відбиті, два бої тривають.

Висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку, де відбулося 29 зіткнень різної інтенсивності. Підрозділи українських військ відбили 24 атаки біля Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Ситуація ускладнилася на Курахівському напрямку, де українські військові відбили 16 штурмів поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового. Дев'ять боїв тривають.

На Времівському напрямку росіяни атакували 14 разів, зокрема поблизу Костянтинополя, Новосілки та Сторожевого. Зараз п’ять боїв тривають. Ворожа авіація завдала ударів по Константинополю.

На Придніпровському напрямку ворог атакував українські позиції тричі, однак зазнав значних втрат.

На Курщині українські захисники відбивають шість атак ворога, загалом вже зафіксовано дев'ять боєзіткнень.

Наші війська продовжують виснажувати ворога на всіх ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія готується вдарити по столиці "Орешніком" , і що вже відомі можливі дати.

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