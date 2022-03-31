У Генштабі розповіли, які підрозділи армії РФ обстрілюють Чернігів та вбивають українців

У Генштабі розповіли, які підрозділи армії РФ обстрілюють Чернігів та вбивають українців

Окупанти закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування.

Окупанти продовжують блокувати та здійснювати артилерійські обстріли Чернігіва.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу збройних сил України 31 березня.

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"На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу", - розповіли в Генштабі.

Крім того, окупанти закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування.

"З метою ведення розвідки та коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА", - повідомляють військові.

Раніше повідомлялося, що у народної депутатки від партії "Голос" Ольги Стефанишиної на війні під Черніговом загинув чоловік.

Нагадаємо, військовий експерт заявив, що захід повинен посилювати санкції проти Росії, щоб не допустити нового етапу війни проти України. Бо техніка і люди у РФ ще є.

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