У Генштабі розповіли, які види військ ЗСУ знищують найбільше окупантів

Близько 90% російських окупантів знищуються внаслідок роботи ракетних військ та артилерії Збройних сил України.

Про це розповів начальник Головного управління ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Генштабу Збройних сил України полковник Сергій Баранов, пише Military Media Center.

За його словами, такий прогрес досягається за рахунок навчання особового складу, застосування нових програмних продуктів і запровадження автоматизованої системи керування вогнем.

"Артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще, ніж вона сама. Бо саме ми готуємо пропозиції стосовно вогневого ураження противника так, щоб не зачепити своїх і забезпечити нашу спільну перемогу. На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів – робота ракетних військ та артилерії", - зазначив він.

Сергій Баранов також зауважив, що завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ЗСУ скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести дієву контрбатарейну боротьбу.

"Щоб наблизити нашу перемогу, ми постійно адаптуємось, вигадуємо нові способи і методи вогневого ураження, вдосконалюємо нашу зброю, наші боєприпаси, навички та вміння! Артилерія – це колективна зброя. А служба і життя – це командна гра", - резюмував він.

Нагадаємо, зенітно-ракетні підрозділи ЗСУ за тиждень знищили сім елементів установок ЗРК С-300.

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