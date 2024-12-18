У Генштабі розповіли на яких напрямках тривають найзапекліші бої та про ситуацію на фронті

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів, які не припиняють терористичних атак на мирні українські міста та села. Російські війська здійснюють ракетні, авіаційні та артилерійські удари, спричиняючи нові руйнування та жертви серед цивільного населення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найскладніші напрямки:

Курщина, Покровський, Курахівський та Времівський напрямки: Це найбільш активні і гарячі точки на фронті, де сили оборони України вживають максимальних зусиль для стримування просування російських окупантів.

Харківський напрямок: Триває ворожа атака на позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, з авіаційними ударами по Вовчанським Хуторам та Удах.

Куп’янський напрямок: Окупанти тричі атакували Сили оборони в районах Петропавлівки та Лозової, два боєзіткнення тривають.

Лиманський напрямок: Російська армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.

Покровський та Торецький напрямки: Ворог активно намагається вклинитися в оборону українських військ.

Времівський напрямок: 15 атак ворога неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.

Без змін (стабільні позиції):

Сіверський напрямок: На цьому напрямку українські війська стійко тримають оборону. Відбиті три атаки ворога, а бої тривають поблизу Верхньокам’янського. Оріхівський напрямок: Вороги намагалися просуватись у районі Новоандріївки, але атака була відбита.

У цілому, в Україні ситуація залишається напруженою, і в найбільш активних зонах фронту тривають бої, у той час як на деяких ділянках лінії оборони позиції не змінилися.

Нагадаємо, ворог окупував Сонцівку та просунувся в напрямку Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, а також зайняв позиції в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

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