У Генштабі спростували фейк про 108 загиблих на Авдіївському напрямку напередодні Різдва

Політолог Віталій Бала розніс мережею інформацію про нібито загибель 108 військових на авдіївському напрямку, які направлялись у відпустку.

Поширена у соціальних мережах інформація про нібито загибель 108 військових на Авдіївському напрямку напередодні Різдва є неправдивою.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва — фейк", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі закликали громадян України дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти інформацію перед оприлюдненням.

Раніше політолог Віталій Бала розніс мережею моторошний фейк. Він заявив, що нібито 108 наших військових, котрі боролися під Авдіївкою, загинули.

В свою чергу журналіст Юрій Бутусов заявив, що нічого подібного йому не відомо та попросив надати докази.

"Жодних автобусів не було вражено, жодних втрат при виїзді на свята не зафіксовано. Написав пану Балі у приват з проханням уточнити в якій бригаді це сталося. Усі військові на напрямку кажуть, що цей допис – брехня", – наголосив Юрій Бутусов.

Військовий Сергій Волков також заявив, що дана інформація є брехливою, оскільки на цьому напрямку бракує людей, тож ні про які відпустки і мови бути не може.

"У нас вже другий місяць відпусток немає, активні бойові дії, навпаки потребуємо особового складу", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мережі створюють фейкові Telegram-канали військових, як їх розпізнати.

Крім того, ми раніше інформували, що у Вінницькому ТЦК спростували російський фейк про свята для дітей.

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