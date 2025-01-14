У Генштабі відреагували на інформацію про переведення спеціалістів Повітряних сил у піхотні підрозділи

У Генштабі це назвали вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення оборони.

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Натомість, Повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу за 14 січня.

"Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо", – йдеться у повідомленні.

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У Генштабі зазначили, що ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців, тож рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони.

"Слід наголосити, що Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки", – резюмує Генштаб.

Раніше повідомлялось, що спеціалістів Повітряних сил масово переводять у піхоту. Авіатехніки звернулися до українців. Рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розкритикувала також скандальна нардепка Мар'яна Безугла.

Авіатехніки ПС ЗСУ звернулися до українців на тлі переведення у піхоту

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