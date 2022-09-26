У Генштабі вперше підтвердили звільнення Куп'янська-Вузлового: через це селище окупанти перекидали техніку

Саме через залізничну станцію цього селища російські окупанти перекидали на фронт свою військову техніку.

Про це 26 вересня йдеться у повідомленні Генштабу, в якому вказані населені пункти, які обстріляли росіяни.

У даних Генштабу вказано, що росіяни 26 вересня обстріляли населені пункти на Слобожанському напрямку. Серед них є Куп'янськ-Вузловий та ще три села на лівому березі річки Оскіл.

Зазначимо, що у Куп'янську-Вузловому є велика залізнична станція. Саме через неї російські окупанти перекидали військову техніку з Бєлгородської області РФ.

Росіяни окупували Куп'янськ ще 27 лютого. Мер міста перейшов на бік Росії, в умовах воєнного стану надав представникам російської армії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Куп'янськ є важливим логістичним вузлом окупантів.

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