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У Генштабі вперше підтвердили звільнення Куп'янська-Вузлового: через це селище окупанти перекидали техніку

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У Генштабі вперше підтвердили звільнення Куп'янська-Вузлового: через це селище окупанти перекидали техніку

Фото із соцмереж

Генштаб вперше підтвердив звільнення Куп'янська-Вузлового на Харківщині.

Саме через залізничну станцію цього селища російські окупанти перекидали на фронт свою військову техніку

Про це 26 вересня йдеться у повідомленні Генштабу, в якому вказані населені пункти, які обстріляли росіяни. 

У даних Генштабу вказано, що росіяни 26 вересня обстріляли населені пункти на Слобожанському напрямку. Серед них є Куп'янськ-Вузловий та ще три села на лівому березі річки Оскіл. 

Зазначимо, що у Куп'янську-Вузловому є велика залізнична станція. Саме через неї російські окупанти перекидали військову техніку з Бєлгородської області РФ. 

Росіяни окупували Куп'янськ ще 27 лютого. Мер міста перейшов на бік Росії, в умовах воєнного стану надав представникам російської армії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Куп'янськ є важливим логістичним вузлом окупантів.

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