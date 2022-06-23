У Генштабі заявили, що Білорусь може дати Росії свою зброю й техніку для війни проти України

У Генштабі заявили, що Білорусь може дати Росії свою зброю й техніку для війни проти України

Білорусь може передати Росії своє озброєння та військову техніку, якими надалі окупанти зможуть воювати проти України. Так, відповідні засоби можуть бути перекинуті на Донецький або Херсонський напрямок для посилення угруповань російської армії.

Водночас на території колишнього аеродрому "Зябровка" Білорусь активно будує військову інфраструктуру.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів на брифінгу 23 червня.

"За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводиться обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання. Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання даної техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключається, що наш сусід надасть озброєння і військову техніку зазначену для російського агресора", – розповів представник Генштабу.

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"Дана техніка в подальшому може бути переміщена на Донецький або Херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника", – додав Громов.

Він також повідомив, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" в Гомельскій області, що в напрямку Чернігова, Білорусь активно будує військову інфраструктуру. В подальшому її можуть віддати для розміщення чергової воєнної бази РФ.

За словами Громова, на сьогодні надалі існує загроза, що Росія використовуватиме територію та повітряний простір Білорусі для ракетних обстрілів України. Не виключене перекидання до України ДРГ противника, насамперед для скоєння диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.

Водночас представник Генштабу повідомив, що наразі у Білорусі відсутня достатня кількість сил і засобів для масштабного наступу на великій площі ураїнської території.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що наразі українська розвідка не бачить загрози вторгнення білоруських військ.

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