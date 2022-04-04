У Генштабі заявили, що окупанти готуються штурмувати Маріуполь, щоб взяти його під повний контроль

Маріуполь обороняють захисники України.
Російські окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк, а також хочуть взяти під повний контроль Маріуполь.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також отриманні повного контролю над містом Маріуполь. По ньому ворог сьогодні завдав 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. Українські захисники та захисниці тримають оборону міста", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти готуються до масштабного прориву на Луганщині: людей просять евакуюватися.
Раніше голова Міноборони повідомив, де в Україні тривають важкі бої і в якому місті досі "непроста ситуація".
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