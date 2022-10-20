У Генштабі ЗСУ назвали головне завдання для російських військ в Україні

Виконати його ворог планує вирішити насамперед за рахунок першої хвилі часткової мобілізації.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що наразі головним завданням окупаційних військ в Україні є утримання фронту, щоб зупинити контрнаступ на Херсонському напрямку.

Про це він сказав на брифінгу 20 жовтня.

"Дані розвідки свідчать, що на найближчу перспективу завданням №1 для збройних сил Росії визначено утримати фронт та зупинити український наступ на Херсонському напрямку", – заявив Громов.

Він додав, що ворог планує вирішити це завдання за рахунок першої хвилі мобілізації та шляхом збільшення кількості угруповань збройних сил на правобережжі Дніпра.

"Наразі для стримування просування підрозділів наших військ у Південнобузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп, які прискорюють заходи щодо фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. Противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро, щоб забезпечити всебічну підтримку своїх військ", – сказав він.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Як відомо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення телефонної розмови бойовика "ЛДНР" на Херсонщині, яке свідчить, що окупанти бояться контрнаступу.