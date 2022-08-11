У Генштабі ЗСУ назвали кількість білорусів, які погодилися воювати проти України

Згоду на участь у війні Росії проти України підписали до 13 тис. білоруських чинних і колишніх військових.

Головна мотивація для громадян Білорусі – матеріальна винагорода.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 11 серпня.

За його даними, уздовж держкордону з Україною розгорнуто і виконують завдання у прикордонних районах шість батальйонів Збройних сил Білорусі.

"Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа чинних і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України", – розповів Громов.

Представник Генштабу ЗСУ зауважив, що головною мотивацією брати участь у війні для білорусів є матеріальна винагорода. Адже "ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію".

Нагадаємо, раніше в МВС України назвали дві реальні загрози, які наразі існують з боку Білорусі.

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