У Генштабі ЗСУ попередили про зростання загрози наступу з Білорусі та назвали напрямок

Напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

Генштаб ЗСУ повідомив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі, проте йдеться про атаку не на Київ.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 20 жовтня.

"Загроза відновлення збройних сил Росії наступу на північному напрямку зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів", – розповів Громов.

Він також повідомив, що наразі у Білорусі триває розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, збройних сил РФ на відповідних аеродромах та об’єктах військової інфраструктури. Зокрема6 йдеться і про ті, що були передані Білоруссю під повний контроль Росії.

"В рамках зазначеного на території Білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації", – зауважив представник Генштабу ЗСУ.

"Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів, розмістила на своїх аеродромах літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Калібр", – додав Громов.

Загроза наступу з Білорусі: останні новини

В середині жовтня Росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для розгортання регіонального угруповання військ у межах Союзної держави.

На сьогодні у Білорусі перебувають 10 тис. російських мобілізованих, які прибули туди в межах розгортання регіонального угруповання військ. Вони можуть піти у повторний наступ на Україну навесні, накопичивши сили, повідомив помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін.

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, що створене в Білорусі нове угруповання російських війьск може бути готовим до нового наступу на Київ ближче до кінця 2022 року.

За оцінками секретаря РНБО Олексія Данілова, з території Білорусі можуть бути певні загрози і Україна до них готується. Проте самі білоруси воювати не хочуть.

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