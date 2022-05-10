Війна в Україні: у Генштабі повідомили про переміщення білоруських військ

Війна в Україні: у Генштабі повідомили про переміщення білоруських військ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 10 травня щодо російського вторгнення до України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності ворожих військ не зафіксовано.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Відбувалося переміщення військової техніки збройних сил Білорусі в рамках перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів, які залучаються до посилення охорони українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси – не агресори, але підтримуватимуть Росію.

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