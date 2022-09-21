У Генштабі ЗСУ повідомили, на чому зараз зосереджені російські війська на фронті

Російські війська надалі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій. Окупанти також намагаються зірвати активні дії українських військ на окремих напрямках.

Загарбники обстрілюють позиції захисників України вздовж лінії зіткнення, перегруповують свої війська та постійно ведуть повітряну розвідку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 21 вересня.

За добу війська РФ завдали п’ять ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

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Внаслідок ворожих атак пошкоджено інфраструктуру понад 30 населених пунктів. Серед них ­­­– Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

В Генштабі ЗСУ зауважили, що надалі зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках не змінилася. А на інших напрямках окупанти влаштували обстріли з танків, мінометів та артилерії:

Так, на Сіверському напрямку обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області, а також – Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке;

на Краматорському напрямку – Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське;

Водночас на Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники з танків, мінометів та ствольної артилерії обстріляли близько 25 населених пунктів. Йдеться про Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку під ворожі обстріли потрапили понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Окрім того, задля ведення розвідки і коригування вогню російські сили здійснили понад 60 вильотів безпілотників. Щонайменше шість БПЛА ворог задіяв для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін вважає, що "референдумами" на окупованих теритоіях Росія намагається попередити наступ ЗСУ.